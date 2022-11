Renovatie zwembad De Waterman gaat nog véél meer kosten: 6,6 miljoen euro

Klazien is in de ban van de zwam: ‘Het is gewoon een groot feest in het bos’

Judasoren, aardsterren en franjehoedjes. Klazien Donker is in de ban van de zwam. Het Staelduinse bos, goed voor zevenhonderd paddenstoelensoorten, is haar walhalla. ,,Het is gewoon een groot feest in het bos.”

17 november