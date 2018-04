Rens (12) en Guus (9) zijn al directeur

Andere kinderen spelen na schooltijd in de speeltuin. De broertjes Zuiderwijk houden er echter andere hobby's op na. Drie jaar geleden maakte Rens (12) al furore met zijn bedrijf Lasergame Verhur Westland. Op zijn negende was hij de jongste ondernemer van het land. Nu heeft zijn broertje Guus (9) die 'titel' van hem overgenomen.



,,Rens verbaasde ons als klein jongetje al toen hij zelfstandig op de vrijmarkt ging onderhandelen. Het ging er echt fanatiek aan toe", vertelt hun moeder Judith Zuiderwijk. ,,Dat ondernemerschap zat echt in hem. Nu heeft Guus dat een aantal jaar bij zijn broer gezien en stapt hij in zijn voetsporen."



De 9-jarige is deze week begonnen met een Escape Room-bedrijf. Hij verhuurt een box met daarin alle materialen om van je eigen huis een Escape Room te kunnen maken. ,,Deze week is de kist voor het eerst verhuurd voor een kinderfeestje. Kinderen worden 'opgesloten' in een politiecel en moeten ontsnappen door allerlei raadsels op te lossen." Guus heeft het concept zelf bedacht. De puzzels zijn door zijn vader gemaakt.



Zijn grote broer Rens verhuurt laserguns waar mensen zelf mee kunnen lasergamen. Klanten halen ze zelf op bij hem thuis in Monster. ,,De meeste klanten weten wel dat Rens nog een kind is, dat staat namelijk op de website. Maar soms krijgen we rare blikken als mensen aan de deur ontdekken dat ze laserguns van een 12-jarige hebben gehuurd."