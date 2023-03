Restant van eerder gestaakt duel met Westlandia levert Alcides niets op

Bijna duizend kinderen op de spinnings­fiets tijdens de Wielepet­cross

Sporthal De Wielepet in Monster staat vrijdag en zaterdag volledig in het teken van de ERP Wielepetcross. Vrijdag is het de beurt aan 960 kinderen van de groepen 7 en 8 van diverse Westlandse basisscholen om op de spinningsfiets te stappen en zaterdag werken de volwassenen zich flink in het zweet.