Ria en Alex turen altijd naar schoeisel van mensen op straat: ‘Herkennen we het merk, zijn ze in goede staat’

Gouden Pollepel Lakila geeft eigen smoel aan uitgebrei­de tapaskaart en eigenwijze wijnen

We gaan naar een prachtige locatie in het centrum van Delft waar Lakila eigen smoel geeft aan een uitgebreide tapaskaart. Met klassieke ingrediënten als geperste viskuit, gekruimelde droge worst op schelpen en eigenwijze wijnen. Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: Lakila Aperitivo in Delft.

19 augustus