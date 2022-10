Richard (35) trekt stekker uit zijn kaaswinkel: 'De omstandigheden zijn in rap tempo verslechterd’

Winkeliers rekenen op digitaal chauvinis­me: ‘Als het goed is, stimuleert het mensen om hun geld lokaal uit te geven’

Thuis op de bank scrollen langs Westlandse winkeliers in onder meer ‘s-Gravenzande, Naaldwijk, Monster en Wateringen. Over een paar dagen is het mogelijk in de digitale winkelstraat winkelinwestland.nl. Deelnemende ondernemers kunnen niet wachten. ,,We hopen op meer kijkers en kopers. Samen staan we sterker dan alleen.”

1 oktober