Richard de Mos wil Erasmusvaart weer uit de kast trekken: ‘We hebben droge voeten nodig’

Maken koplopers DSO, Die Haghe en VELO wel kans in de vierde divisie? ‘De resultaten spreken voor zich’

DSO, Die Haghe of toch VELO? Tien wedstrijden voor het einde van de competitie is nog altijd onduidelijk wie van de drie de titel in de eerste klasse B grijpt. Maar wie het ook wordt, heeft de aanstaand kampioen volgend seizoen eigenlijk wel iets in de vierde divisie te zoeken?