Richard Elzinga over bekerloting FC 's-Gravenzande: 'perspectief om door te komen'

Verplaat­sen van schommels Juliahof is oplossing in Wateringse soap

17:24 De Wateringse soap rond de schommels in de wijk Juliahof is voorbij. Na veel overleg met omwonenden en gebruikers is een herontwerp uit de hoge hoed getoverd, waarbij volgens de gemeente Westland zo veel als mogelijk rekening is gehouden met de suggesties en wensen.