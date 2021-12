Rick en Sven fietsen voor hun moeders naar Rome: ‘Er móet een ‘pilletje’ komen om ALS te stoppen’

,,Het is niet zo verwonderlijk dat we ons voor de stichting ALS inzetten”, start Rick Lievaart zijn relaas. ,,Twaalf jaar geleden is mijn moeder aan de ziekte overleden en sinds die tijd heb ik meegedaan aan acties. Zo heb ik alle keren meegezwommen met de Swim in De Lier en ook in Amsterdam heb ik er een paar keer voor in het water gelegen. Daarnaast heb ik meegewerkt aan allerlei kleinschalige acties.”