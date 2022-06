Rick en Sven hebben de wind in de rug op weg naar Rome: ‘Super dat de donaties blijven binnenstromen’

,,Er waren veel mensen aanwezig bij ons vertrek”, zegt Sven van Holsteijn. ,,De eerste vijftig kilometer hebben acht man met ons meegefietst en twee vrienden van ons hielden het uit tot Breda en toen moesten we het alleen doen. We zitten momenteel nog precies op schema.”

De twee boffen ontzettend met het weer. ,,Het is tot nu toe elke dag een graad of dertig en er staat nauwelijks wind. Van Maastricht naar Luxemburg hebben we ongeveer 1800 hoogtemeters gehad, dus we hebben ook al een beetje aan het klimwerk kunnen wennen. Dat vreet trouwens wel energie, maar we hebben met Pim Zuiderwijk een geweldige chef-kok bij ons. En onderweg hebben we een barbecuetje gekocht voor een lekker visje en een stukje vlees met een pastasalade. Het is net vakantie.”

Verbaasd

Intussen blijven de donaties binnenstromen. ,,Dat is echt super”, jubelt Rick Lievaart. ,,We maken elke dag een verslag op Instagram @ikkanhetnog. We worden door veel mensen gevolgd en elke dag zijn we verbaasd over het geld dat binnenkomt. Ook de loterij loopt als een kogel. Ik heb het idee dat de jongens bij Van Scheijndel geen klant de deur uit laten lopen zonder lot.”

Elke avond rond half negen gaan de luiken bij Sven en Rick dicht. ,,’s Morgens om 7.00 uur zitten we dan weer op de fiets. We proberen zo vroeg mogelijk op de plaats van bestemming te zijn zodat we ook nog wat van de omgeving kunnen genieten.”

