Rijden zonder verzekering komt nerveuze bestuurder duur te staan

Westland heeft 3000 overbodige verkeers­bor­den: ‘Haal die zo snel mogelijk weg’

Een driehoekig verkeersbord met een dikke rode rand en in het midden twee rennende poppetjes. Oppassen voor overstekende kinderen, want hier is een school. Dat is het doel van het bord, alleen zijn er in Westland diverse plekken waar zo'n bord langs de weg staat maar waar de school al jaren dicht is. Deze overbodige borden moeten daarom zo snel mogelijk worden weggehaald.