Rijk Zwaan gaat naast groente ook fruit veredelen

Organisa­tor vreest voor knollen­tuin: grote lentefesti­vals in de Wollebrand van de baan

Het opkweken van exotische planten kunnen ze in Westland als de beste, maar het verzorgen van een even alledaags als oer-Hollands grasveld blijkt in de tuinbouwgemeente zo eenvoudig nog niet. Het gemeentelijke evenemententerrein in de Wollebrand staat deels blank en het gras wil amper groeien. De gevolgen zijn groot. Het aanstaande Wolle Lente Festival en het Savanne Festival gaan als gevolg van ‘de slechte toestand’ van het veld niet door.