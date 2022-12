Rijk Zwaan mag schop in de grond steken voor nieuwe bedrijfshal in De Lier

Henk de Jong hoogst genoteerde Westlander in Quote 500 met vermogen van 750 miljoen euro

Henk de Jong van De Jong Verpakkingen in De Lier is met een vermogen van 750 miljoen de rijkste Westlander. Dat stelt de redactie van de Quote 500, het magazine met daarin de rijkste Nederlanders van dit jaar.

3 november