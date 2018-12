Rijkste man van India koopt 120.000 orchideeën uit Wateringen

Het team van Steef van Adrichem heeft afgelopen week gebuffeld en gezweet om de bijzondere opdracht compleet te krijgen. De order, van 100.000 roze en 20.000 blauwe Vanda orchideeën, kreeg hij vorige week maandag binnen. Afgelopen donderdag gingen de laatste bloemen met een vliegtuig richting India.



,,Deze order is echt uniek, zo'n grote opdracht hebben we nog nooit gehad'', zegt de creatieve leidinggevende van Anco Pure Vanda in Wateringen, een kweker gespecialiseerd in zogenoemde 'hangorchideeën', de Vanda Orchidee.



De 120.000 bloemen zijn niet voor de minste opdrachtgever. Ze maken namelijk deel uit van het decor voor de bruiloftsfeesten van Isha Ambani en Anand Piramal. Isha is de dochter van de rijkste man van India, Mukesh Ambani, goed voor 41,5 miljard euro. Hij heeft zijn fortuin te danken aan zijn olie- en gasbedrijf Reliance Industries. Haar verloofde is de zoon van een andere zakenman. Weliswaar niet zo rijk als Ambani, maar Ajay Piramal heeft een vermogen van 4,5 miljard.