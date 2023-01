rechtszaak Man moest toezien hoe zijn vrouw in deurope­ning werd neergescho­ten: ‘Deze daad is doodeng’

Op klaarlichte dag werd een vrouw in Arnhem vorig jaar neergeschoten in de deuropening van haar woning. De 30-jarige verdachte uit Zoetermeer sloeg na de schietpartij op de vlucht en werd later klemgereden op de A12. Tegen hem is vandaag zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor poging tot moord.

