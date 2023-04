Rijnvaartweg een maand langer dicht: ‘Het is overal drukker geworden’

Twee Minuten Met Titus geeft creatieve draai aan Meisje met de parel: ‘In mijn beleving rookt ze ook wel eens een joint’

Kunstenaar Miauw, oftewel Titus Leeuw (49), exposeert van 12 april tot en met 23 mei in het stadskantoor aan het Stationsplein in Delft. De Delvenaar maakt eigenwijze of volgens sommigen zelfs grappige bewerkingen van meesterwerken uit de kunst en dus ook van - hoe kan het ook anders in het Vermeerjaar - van Johannes Vermeer.