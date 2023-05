‘Rijnvaartweg rond 23 juni weer open in richting van 's-Gravenzande’

Na 139 jaar heeft Mid­den-Delfland weer een overtoom

Het Midden-Delflandgebied is een attractie rijker. In de polder wordt zaterdag aan de Vlaardingse Vaart de replica van een overtoom (ofwel een windas) onthuld. Vrijwel niemand weet nog wat een overtoom is, maar in vroeger tijden werd een dergelijk mechanisme door boeren gebruikt om hun bootjes vanuit een polderslootje in het hoger gelegen boezemwater te trekken.