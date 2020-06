Rob heeft een dagtaak aan het bestrijden van ratten: ‘Ik heb ze al van 800 gram en 41 centimeter gezien’

Interview & Video Activiste Mariam El Maslouhi (30) is strijdvaar­di­ger dan ooit: ‘Maar een wandeling alleen in Duindorp, daar waag ik me niet aan’

8:58 Haar ster is rijzende binnen de zwarte emancipatiebeweging in Nederland, het podium op het Malieveld bekend terrein. Mariam El Maslouhi (30) heeft haar stem gevonden en is niet van plan die te matigen. ,,Maar een wandeling alleen in Duindorp, daar waag ik me niet aan.”