Rob van de Laar (60) had talent om te verzoenen en wist van Roodwit en De Sport een eenheid te maken

Rob was de benjamin in een tuindersfamilie in Monster. Als lieveling van het gezin werd hij goed verwend, alhoewel het in zijn jeugd niet allemaal over rozen ging. Z’n vader overleed op zijn tiende jaar. Twee oudere broers namen de leiding in het bedrijf over. Rob kon makkelijk leren, maar het was niet zijn grootste hobby. Na de havo ging hij naar de Haagse Hogeschool om vervolgens als gemeenteambtenaar op de afdeling financiën in Monster te gaan werken.