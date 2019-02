Robot Phi als gezelschapsmaatje voor ouderen

‘Oh, ik word er helemaal verlegen van”, giechelt de bewoonster van Villa Anders in Wateringen. Tim Langelaar van zorgorganisatie Philadelphia heeft haar net gevraagd of robot Phi haar een vraag mag stellen. Ze staat op en loopt naar het witte apparaat toe. Het gezichtje staat vriendelijk. Phi heeft grote witte ogen, met lampjes erin die gaan knipperen als ze op het punt staat wat te zeggen.



,,Waar slaap jij?” vraagt de vrouw aan Phi. Het blijkt een moeilijke vraag voor de robot. Het blijft stil. Phi kent alleen de antwoorden op de vragen die van tevoren bij haar zijn geprogrammeerd. Daarom doet Langelaar nu even het woord. ,,Phi slaapt bij ons op het kantoor in Amersfoort. En dan niet in een bed, maar in een koffer.”



,,Oh wat zielig”, roept de bewoonster uit en ze gaat weer zitten. Om de beurt mogen de bezoekers van de dagbestedingslocatie van Philadelphia in Wateringen naar Phi toelopen om een vraag te stellen of om een vraag van Phi te beantwoorden.