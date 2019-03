ROC Mondriaan rouwt om verongelukte Poeldijkse scholiere

Het meisje was een leerling van de vavo aan het Leeghwaterplein, waar ze in haar examenjaar van de havo zat. ,,We zijn allemaal geschokt. Er is een ruimte ingericht waar docenten en leerlingen even de tijd kunnen nemen om dit tot zich door te laten dringen", laat een woordvoerder weten.



De 17-jarige Poeldijkse raakte vrijdagochtend rond 11.00 uur ernstig gewond bij een ongeluk op de kruising van de Melis Stokelaan en de Beresteinlaan in Den Haag. Ze reed op haar scooter en kwam in botsing met een auto. Het meisje viel en raakte zwaargewond. Later die dag overleed ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen.



De verkeerspolitie heeft afgelopen weekend onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Zondagmiddag is een reconstructie uitgevoerd waarbij onder andere remproeven zijn gedaan. Daaruit moet blijken hoe hard de betrokken voertuigen hebben gereden.



Zoals gebruikelijk bij ernstige ongevallen is de bestuurder van de auto vrijdag meegenomen naar het bureau voor verhoor.



