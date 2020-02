Rock met een scheut country in Naaldwijk en Zoetermeer: ‘Extra dynamiek aan programma’

,,In de jaren 60 werd er nog geweldig meerstemmig gezongen, werden er goede liedjes geschreven met sterke harmonieën, mooie akkoordenwisselingen en fraaie arrangementen. Dat spreekt ons aan. Dat is waar het bij muziek om draait”, aldus groepslid Bertolf Lentink. ,,In de sixties kregen experimenten de ruimte. De muziekindustrie was toen minder machtig. Wij spelen deze muziek zo graag omdat in de jaren 60 de muzikant nog hoogtij vierde.”