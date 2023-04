Roel Batelaan geeft voorzittershamer bij Monsterse Reddingsbrigade over aan Albert Wiekel

indebuurt.nl Aha! Dit is waarom deze Delftse straat een heleboel huisnum­mers mist

Huisnummers: elke woning en winkel heeft er een. Dat is handig als je op visite gaat of een brief verstuurt, maar meestal let je er niet op. Toch merkte indebuurt-lezer Angela bij de W.H. van Leeuwenlaan in de Agnetaparkbuurt iets bijzonders op. De huizen beginnen hier bij nummer 78 en daarna lopen de huisnummers alleen maar op. Wij zoeken uit hoe dit komt.