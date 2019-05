Roel had de kerk afgezworen, maar ging weer geloven toen zijn vrouw Bets ongeneeslijk ziek werd

Roel Neutel wilde 25 jaar lang niets meer van het geloof weten. Hij was 'van de kerk af', zoals hij dat zegt. ,,Al dat moeten", verzucht hij. ,,Ziek of niet ziek, je ging naar de kerk. Ik was er helemaal klaar mee.”



Waar zijn vrouw Bets iedere zondag trouw de kerkbanken inschoof, zocht Roel (64) zijn 'heil' bij het voetbal. ,,Daar stond ik dan langs de kant. Eigenlijk ongelukkig, het deed me niets.”



Pas toen Bets (61) ongeneeslijk ziek werd verklaard - en volgens doktoren nog maar drie maanden te leven had, richtte Roel zich opnieuw tot het hogere. ,,'Als u mijn vrouw geneest, geloof ik dat u bestaat en zal ik u dienen', zei ik tegen God. Zo gezegd, zo gedaan", vervolgt hij grappend. ,,Jaren later zitten we hier nog."