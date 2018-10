Roel verloor twee gehandicapte zoons en vrouw: ‘Waarom zij?’

‘Hoe gaat het met je?’ Het is een veelgestelde vraag aan Roel Sentges deze weken. ,,Het is hollen en stilstaan. Soms heb ik goede dagen. Dat is als ik er niet constant mee bezig ben. Maar ’s avonds kom je thuis en dan is alles wat je doet, alles wat je denkt Marijke.”



Roel Sentges verloor zijn twee zonen Nik en Jessy aan de spierziekte Duchenne. Zijn leven stond jarenlang in het teken van het verzorgen van de jongens, samen met zijn vrouw Marijke. Vanwege hun kinderen richtten ze de stichting On Wheels op, in Maasdijk. Een organisatie waarmee ze voertuigen en accommodaties verhuren aan soortgelijke gezinnen met kinderen die van een rolstoel afhankelijk zijn, opdat ze toch eropuit kunnen. Sinds 2016, toen hun jongste zoon Jessy overleed, moesten de twee het weer samen rooien. Het was moeilijk en intens verdrietig, maar ze klommen dit jaar juist weer uit het dal. Tot vrijdag 31 augustus, toen het noodlot wederom toesloeg.



,,We hadden elkaar ’s middags nog aan de telefoon. Ik zou zorgen dat het eten klaar stond als ze thuis was, dan konden we daarna nog weg. Dat was het laatste wat we tegen elkaar gezegd hebben. Kort daarna stond ze bij de kassa van de Action in De Lier toen ze een acute hersenbloeding kreeg. Ze konden niets meer doen”, vertelt Roel.