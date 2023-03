Roep om bewaakte stallingen nu er steeds meer fietsen worden gestolen

Cameratoezicht in de strijd tegen fietsendiefstal. De Westlandse burgemeester Bouke Arends ziet er geen brood in, maar Westland Verstandig hoopt het nieuwe middel toch in te kunnen zetten op plekken waar veel fietsen worden ontvreemd. De grootste partij in de gemeenteraad laat woensdag een motie in stemming brengen om dit voor elkaar te krijgen.

Volgens fractievoorzitter Peter Duijsens is actie dringend noodzakelijk. Vorig jaar werd er in totaal vijfhonderd keer aangifte gedaan van diefstal. Een jaar eerder werd melding gemaakt van de diefstal van 294 fietsen. Het werkelijke aantal gestolen fietsen ligt veel hoger omdat veel benadeelden geen aangifte doen.

Ook in januari en februari groeide het aantal aangiften van fietsendiefstal in vergelijking met een jaar eerder. Tot frustratie van de benadeelden, aldus Duijsens. ‘Algemeen bekend is dat aangiftes nauwelijks leiden tot een politioneel vervolg. De daders zijn onvindbaar en onderzoek wordt niet gedaan. Mensen doen alleen aangifte omdat het verplicht is in verband met de fietsverzekering’.

Geen optie

Burgemeester Bouke Arends liet vorig jaar weten dat cameratoezicht geen optie is. Volgens hem is de inzet van camera’s op de openbare weg wettelijk alleen mogelijk als de openbare orde in het geding is. Daar is in het geval van fietsendiefstal geen sprake van, stelde hij.

Volgens Duijsens is de inzet van simpele camera’s wel mogelijk. Ze zijn vergelijkbaar met de beveiliging die inwoners bij hun voordeur hebben hangen. ‘Diverse gemeenten gebruiken ze al’ laat hij weten. Duijsens wil ze laten plaatsen op fietsparkeerplekken in de dorpen en bij de strandopgangen in het Westland.

