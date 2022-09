Roep om Podium Westland terug te brengen naar Westerhonk: ‘Het is beduidend minder dan een aantal jaar geleden’

Belangrijk wapen in strijd tegen eenzaam­heid: ‘Ook hier voelen veel inwoners zich alleen’

Eenzaamheid is een sluipmoordenaar. Daarom wil Westland Ontmoet ervoor zorgen dat Westlanders elkaar treffen. Daarvoor zijn het hele jaar door activiteiten, maar tijdens de Week van de Ontmoeting wordt er nog veel meer georganiseerd. En dat is hard nodig, want ‘ook in Westland voelen veel inwoners zich alleen of eenzaam’.

26 september