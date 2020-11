Ron was een echte Westlandse boerenzoon die een autoriteit werd in de wereld van de bloembollen

Ron was de jongste in een boerengezin in Maasland, het plaatsje dat grenst aan het kassengebied van De Lier in het Westland. Hij was nogal ondernemend. Z’n vader moest met hardboard een constructie maken om hem veilig in z’n bedje te houden en niemand begreep hoe het Ron, toen hij nog geen jaar oud was, lukte om hotsend en botsend met z’n box door de woonkamer te schuiven en deze zo voor de deur te parkeren dat niemand meer naar binnen kon.