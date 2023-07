Rondemiss niet weg te denken bij de wielerkoers: ‘Bijna iedereen vindt dit leuk. En niemand maakt zich er druk om’

Wielerfa­naat Erwin van Dam is trots op de Westlandse criteriums: ‘Het is altijd een feest van herkenning’

Erwin van Dam (47) is al decennialang een vaste waarde in de Westlandse wielercriteriums en bovenal liefhebber van de rondjes om de kerk. De koploper van het Westlandklassement trekt in zijn rode trui veel bekijks en geniet van alle aandacht. ,,Het is altijd weer een feest van herkenning.”