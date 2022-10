Roos (22) was het meisje dat niet gekozen werd bij gym, en helpt nu andere eenzame jongeren

Made in westland Cees is alweer de vijfde generatie in familiebe­drijf: ‘170 jaar Voorberg Schoenen zijn voorbijge­vlo­gen’

Voorberg Schoenen & Podotherapie uit ’s-Gravenzande viert dit jaar een mooie mijlpaal. De winkel die in 1852 werd geopend, bestaat inmiddels 170 jaar. Cees Voorberg is alweer de vijfde generatie in het familiebedrijf en ook de zesde generatie, in de persoon van zoon Joost, bemoeit zich met de zaak.

7 oktober