Rooskleurige toekomst voor veteranenperkje aan Verdilaan: ‘Jaarrond witte planten’

Ook Bouke Arends luidt noodklok over tuinbouw: ‘Dit is moeilijk te verhapstuk­ken’

Burgemeester Bouke Arends is zwaar ontevreden over afwezige rol die minister Rob Jetten (D66, Klimaat) in zijn ogen tot dusver speelt in de crisis in de tuinbouw. Namens de meeste tuinbouwgemeenten riep Arends de voor het energiebeleid verantwoordelijke minister op om snel in actie te komen. Arends wacht nog altijd op een reactie. ,,Dat is moeilijk om te verhapstukken.”

13 oktober