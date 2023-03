Rotterdam overspoeld door Oost-Europese arbeiders: ‘Westland laat huisvesting over aan grote steden’

Vuil in zakken op straat? Andere histori­sche binnenste­den gaan volledig onder­gronds

Binnenstadbewoners moeten hun volle vuilniszakken tussen 06.00 en 07.30 uur op een speciaal daarvoor bestemde stoeptegel op de hoek van de straat zetten in Delft. Wie te vroeg of te laat is, riskeert een boete van 100 euro of meer. In andere oude steden lossen ze het op met ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad. Waarom kan dat in Delft niet?