Ruilbeurs voor postzegelliefhebbers hoopt op nieuwe aanwas: ‘Bij iemand onder de vijftig is het feest’

Chirurg Bob specialist als het gaat om opereren met Da Vin­ci-ro­bot: ‘Veel minder risico op complica­ties en pijn’

Een paar jaar geleden was Bob Bloemendaal de eerste Nederlandse chirurg die met behulp van de Da Vinci-robot operaties aan de buikwand uitvoerde. Inmiddels leidt hij specialisten in heel Europa op vanuit het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Het AD mocht meekijken met een van zijn operaties. ,,Robot heeft geen pauze nodig en krijgt geen pijn in zijn rug.”