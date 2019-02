Ruilen, ruilen, ruilen tot zijn droomhuis er staat

,,Ik boek wekelijks vooruitgang'', vertelt Van der Sar enthousiast over zijn bijzondere ruilavontuur. ,,En we gaan rustig door.'' Na een ongeluk in 2008 belandde hij in een rolstoel. Van der Sar heeft geen haast om zijn droom, een aangepast huis aan het water, te realiseren. De Westlander heeft zichzelf er vier jaar voor gegeven en is nog maar zo'n vier maanden onderweg.



Het begon in november, toen hij met tien euro in de kringloopwinkel een schilderij, een schemerlamp en een poppenhuis kocht. De lamp ruilde hij voor een kerstfiguur, maar daarmee legde hij zichzelf wel tijdsdruk op: de kerstfiguur moest namelijk nog voor de feestdagen worden gesleten. Dit lukte. Hij ruilde het ornament voor een vuurwerkpakket en dat maakte weer plaats voor een behandeltafel.



Die tafel is inmiddels geclaimd door JPT Personal Training & Coaching in Naaldwijk en wordt in maart overhandigd. In ruil krijgt Van der Sar er een fitnesspakket ter waarde van zo'n tweeduizend euro voor terug.