Ruim vijf jaar cel geëist tegen Honselersdijker wegens drugshandel

Tegen de 42-jarige Said F. uit Honselersdijk is vandaag bij de Haagse rechtbank vijf jaar en twee maanden celstraf geëist omdat hij op 30 april een kilo cocaïne en bijna tien kilo hennep in zijn gehuurde auto had liggen, plus een nog grotere partij drugs in een loods in Naaldwijk.

Op 30 april dit jaar beging F. in Den Haag, onder het oog van de politie, een verkeersovertreding. Hij gaf vervolgens gas om aan de agenten te ontkomen. Toen hij zich klem had gereden in een doodlopende straat, zette hij het op een rennen. Hij werd toch in de kraag gevat. Bij die gelegenheid vond de politie de drugs in zijn huurauto.

Diezelfde dag werd in een loods die F. huurde aan de Koopmanstraat in Naaldwijk nog eens anderhalve kilo cocaïne aangetroffen plus ruim tien kilo hennep. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan dat hij vanuit deze loods een drugslijn runde naar het Verenigd Koninkrijk.

Spoorloos

Door de arrestatie in het Franse Calais van een Poolse drugssmokkelaarster begin dit jaar was de Naaldwijkse drugsloods al in beeld gekomen. De Poolse had anderhalve kilo coke in haar auto en vijf liter speed: in haar mobieltje stonden allerlei verwijzingen naar de loods aan de Koopmanstraat. Deze smokkelaarster is inmiddels veroordeeld tot twee jaar cel. Een mogelijke medeverdachte van F. is vooralsnog spoorloos.

F.’s advocaat vindt het merkwaardig dat de politie op 30 april zijn cliënt achtervolgde terwijl op dat moment ‘een andere auto veel meer de aandacht trok, ja zelfs de politie hinderde bij de achtervolging’. Voor betrokkenheid van zijn cliënt bij drugsexport naar Engeland ziet de raadsman geen enkel bewijs. Hij bepleitte een aanmerkelijk lagere straf dan geëist.

De verdachte, die ervoor had gekozen om niet bij de zitting aanwezig te zijn -hij bleef in zijn voorarrestcel- was in februari 2016 al veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf voor drugscriminaliteit. Hij werd toen vervroegd vrijgelaten, op voorwaarde dat hij zich verre van drugs zou houden.