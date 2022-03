Ruimere terrassen voor Westlandse horecaondernemers: meer tafels en stoelen

Kofferbak­ver­koop terug in ‘s-Gravenzan­de

Speciale activiteiten waren vanwege corona lang taboe in ‘s-Gravenzande. Betere tijden breken echter aan. Voor de komende maanden staan veel evenementen op stapel waarmee het winkelend publiek kan worden vermaakt. Aanstaande zaterdag is de primeur. Na lange tijd keer de kofferbakverkoop terug op het Marktplein in ’s-Gravenzande.

24 maart