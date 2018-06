Run op vakantiekrachten: jongeren hebben de baantjes voor het uitkiezen

Rachel behaalt hoogste score van Nederland bij Engelse taalwed­strijd

16:04 Rachel Talboom (14) uit klas 2B van het Lentiz-college in Naaldwijk heeft bij de Engelse online taalwedstrijd 'The Big Challenge' de hoogste score van Nederland behaald. De leerling uit Monster werd gisteren tijdens een speciale prijsuitreiking in het zonnetje gezet.