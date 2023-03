Ruzie in de rechtbank: verdachte bedreiging agenten stuurt eigen advocaat zittingszaal uit

Arbeidsmi­gran­ten moeten extra dokken op kleinere woonparken in Westland

De kosten voor huisvesting van arbeidsmigranten dreigen de pan uit te rijzen. Dit is het gevolg van de wens van de Westlandse politiek om arbeidsmigranten te huisvesten op kleinere parken. Bouwen op deze plekken is per gerealiseerd bed een stuk duurder, melden insiders in de markt. Ook de energiecrisis en de stijgende bouwkosten stuwen de kosten op.