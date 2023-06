Ruzie in nieuw waterschap: gekozen partijen voelen zich buitenspel gezet

14,5 kilometer lange lightrail gaat Westland 200 miljoen euro kosten: ‘R-net busdienst is net zo goed’

Het openbaar vervoer in Westland is hard toe aan verbetering, maar een lightrail is niet de oplossing. De aanleg van een verbinding vanuit Maassluis via Naaldwijk naar Den Haag (bij de Uithof) kost naar verwachting zo’n 700 miljoen euro, waarvan Westland er 200 (30 procent) moet bijdragen. Om het tracé van 14,5 kilometer lang en 15 meter breed aan te leggen moeten er 46 woningen en 34 andere gebouwen zoals schuren, bedrijfsruimten en aanbouwen worden gesloopt. ,,Dit is niet het Ei van Columbus.”