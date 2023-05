‘s-Gravenzanders winnen 425.000 euro in de Postcode Loterij: ‘We willen graag op vakantie naar Curaçao’

indebuurt.nl Fotoserie! Prinses Beatrix bezoekt Molen de Roos in Delft

Op vrijdag 12 mei hadden we in Delft koninklijk bezoek. Niemand minder dan prinses Beatrix bracht een bezoek aan Molen de Roos. De prinses is beschermvrouwe van De Hollandsche Molen en kwam speciaal naar onze stad om de Nationale Molendagen te openen.