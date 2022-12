Samenwerking biedt Westlandse bedrijven nóg meer kansen: ‘Samen de wereld van voedsel voorzien’

Ongeloof over enorme prijsver­schil­len gehandicap­ten­par­keer­kaart: ‘Dit deugt niet’

De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart verschillen enorm in de Haagse regio, blijkt uit onderzoek van het AD. Daar waar invaliden in Den Haag, Delft en Midden-Delfland bijna 300 euro moeten betalen, is dat in het Westland maar zo’n 70 euro. In Pijnacker-Nootdorp is de kaart zelfs gratis. Waar komen die enorme verschillen vandaan? ,,Dit deugt niet?’’

