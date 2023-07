Savanna Festival gaat weer niet door, dit keer niet vanwege corona, maar omdat het financieel niet haalbaar is

Ook vanuit Den Haag groeit verzet tegen uitbrei­ding ABC Westland Terrein

De grote uitbreiding van het ABC Westland Terrein in Poeldijk stuit ook in buurgemeente Den Haag op verzet. Bewoners van de Adriana van Roonlaan en omgeving in de Hofstad sluiten zich aan bij de protesten tegen de aanleg van het 17 hectare metende bedrijventerrein voor de agri- en foodbranche. De geplande bouwhoogte van vijftien meter is één van de grote struikelblokken.