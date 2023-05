Schaatsboeken in de uitverkoop, ook tentoonstelling over Westlandse schaatshelden te bezoeken

Gemeente­huis Maasland zou gaan bruisen, maar er gebeurt al jaren helemaal niets

Vijf partijen streden in 2019 om het hardst om nieuw leven te blazen in het historische gemeentehuis van Maasland. De gemeenteraad koos voor het plan van een bieder die Maasland een restaurant en een tandartspraktijk beloofde. Vier jaar later wacht Maasland echter nog altijd op de aangekondigde horecagelegenheid. ,,Het is zonde dat het nog altijd leeg staat.”