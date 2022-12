Schaatsers genieten in Schipluiden

IJsclub Vlietland is de tweede vereniging die schaatsers heeft kunnen ontvangen. Eerder deze week had Hard Gaat-Ie in De Lier (Westland) de primeur. ,,Om 14.00 uur kwam de temperatuur flink boven nul,” zegt secretaris Aad van Winden van ijsclub Vlietland. ,,Dan wordt het ijs poreus. Met als risico dat mensen door het ijs gaan zakken. Dat is niet gebeurd, maar uit voorzorg hebben we de baan gesloten.”



De ijsclubs hopen dat de aangekondigde nachtvorst voldoende is om het ijs te laten groeien en weer hard te maken. ,,We beslissen per dag of we open kunnen,” zegt Van Winden.