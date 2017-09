Schaatsers willen ook overdekt skeeleren

Toegankelijk

In de zomermaanden trainden de schaatsers van HVHW al veel op skeelers bij de Wollebrand in Honselersdijk. ,,We hebben net in ons verenigingsbestuur besloten dat we skeeleren ook jaarrond gaan doen, niet alleen in de paar zomerweken. Daar is ook veel vraag naar vanuit de leden.'' Bijkomend voordeel is volgens Van Rijn dat het skeeleren toegankelijker is voor 'mindergestelden' en nieuwe Nederlanders. ,,Skeeleren is een stuk goedkoper. We zoeken nu een geschikte overdekte locatie zodat je kan skeeleren door weer en wind. Er is nu nog niet zo'n plek in Den Haag of Westland, we willen daarover graag in gesprek met de gemeentes.''