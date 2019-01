Schaatskoorts stijgt in regio

De schaatsbaan van ijsclub Vlietland in Schipluiden is sinds vandaag volledig dichtgevroren. ,,We hebben inmiddels 1 centimeter ijs,‘’ zegt bestuurslid Aad van Winden van de vereniging met 5600 leden. ,,Als de vorst de komende nachten doorzet, kan onze baan in de tweede helft van de week open.‘’

Van Winden is blij dat de vierhonderd meter lange baan op het ondergespoten weiland aan de zuidkant van Schipluiden binnen één nacht is dichtgevroren. ,,Vrijdagochtend was het drie graden onder nul en windstil. Dat heeft ons goed geholpen. Ook vrijdagmiddag bleef het ijs liggen.‘’

De verwachtingen zijn gunstig, zegt Van Winden, die onder meer de weersvoorspellingen voor de vereniging opstelt. ,,Als de huidige vorst doorzet, en daar ziet het naar uit, kan de baan wellicht woensdag of donderdag worden geopend.‘’'

De bestuursleden van Vlietland komen zondag voor het eerst bijeen om de mogelijke opening van de baan voor te bereiden. Dat is in organisatorisch opzicht een hele bevalling, weet Van Winden. ,,Als er ijs ligt, wordt het enorm druk. Dan hebben we tal van vrijwilligers nodig voor de kaartverkoop, de catering, de schaatsverhuur en het regelen van het verkeer.‘’

Van Winden is optimistisch over het verdere verloop van de ijsperiode. Het ligt in de rede dat enkele dagen na de openstelling van de landijsbanen ook kan worden geschaatst op sloten en vaarten.

Betonnen vloer

,,Het Europees weerbureau voorspelt een hogedrukgebied bij Noorwegen op 25 januari. Tegelijkertijd wordt lage luchtdruk in Italië voorspeld. Dat is een ideaal uitgangspunt voor het op gang komen van transportkou.‘’

Ook in De Lier staan de vrijwilligers van de plaatselijke ijsclub in de startblokken om de ijsbaan te prepareren. Bij vereniging Hard Gaat ‘Ie wordt een betonnen vloer van 4000 vierkante meter besproeid vanaf het moment dat de temperatuur min twee of lager is. ,,Als we zes uur op rij vorst hebben, kunnen we een ijsvloer van anderhalve centimeter opbouwen. Omdat er geen water onder ligt, kun je bij ons snel schaatsen,‘’ zegt voorzitter Wim van den Berg.

Aan een voorspelling waagt hij zich echter niet. ,,Wij zitten dicht aan de kust. De temperatuur varieert hier nogal.‘’