Schaatsliefhebbers werken aan conditie in De Lier: ‘Hopelijk is dit het begin van een winter met veel ijs’

IJsclubs strijden om primeur schaatsen op natuurijs, in De Lier hopen ze dinsdag al open te kunnen

Bij schaatsliefhebbers loopt de koorts snel op. Met matige vorst in de nacht en temperaturen rond het vriespunt overdag stijgen de kansen op schaatsen op natuurijs in rap tempo. De stokoude ijsclub Hard Gaat-Ie in De Lier in Westland rekent op de Nederlandse primeur in deze vorstperiode. De vrijwilligers hopen hun baan dinsdag te kunnen openen.

12 december