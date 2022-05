Scheuren in dijken van Delfland door droogte

Kinderen blij met nieuwe openings­tij­den van biblio­theek in Kwintsheul

Kinderen van basisschool De Andreashof in Kwintsheul kunnen vanaf woensdag 1 juni meteen vanuit school de bibliotheek in rennen. De bieb, die gevestigd is in de school, heeft speciaal voor de kinderen en hun ouders de openingstijd op woensdag en vrijdag aangepast naar 12.30 uur omdat zij dat een prettiger tijdstip vinden.

24 mei