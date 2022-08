Schipper Rick (25) vaart als God in Frankrijk: ‘Een hypermodern schip trekt me niet’

Primeur voor Home Made Market

Authentieke spulletjes, handgemaakte kleding, unieke kunst en heerlijke hapjes. Gezamenlijk vormen ze de ingrediënten van de Home Made Market, die binnenkort voor het eerst in Westland wordt gehouden. Dit gebeurt zaterdag 3 september in het Vliethof in Wateringen. Te koop zijn spulletjes die thuis of in het eigen atelier van de verkopers zijn gemaakt.

15 augustus