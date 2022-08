Schoenenwinkel van de familie Van Alphen gaat terug tot 1865: ‘Wie weet wat de toekomst brengt?’

Handjes Gezocht Personeel gezocht in deze Haagse bierbrouwe­rij: ‘Werk mee naar huis nemen wordt hier wel gewaar­deerd’

Aan bierdrinkers geen gebrek in de wereld. Maar aan handjes die kunnen helpen bij het brouwen ervan wel. Haagse brouwer Jasper van den Burg is hard op zoek naar nieuw personeel. Om te helpen bij het maken van zijn Eiber in de brouwerij aan de Televisiestraat. Bier helpen brouwen, wie wil dat nou niet?

19 augustus