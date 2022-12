‘Schrap leeftijdsgrens voor trouwambtenaren’

Geen pils, maar bier: David en Elise gaan de Westlan­ders leren bierdrin­ken

Zuipen kunnen ze als de beste, maar eigenlijk weten Westlanders helemaal niet wat bier is. Tenminste, écht bier. David Devlin (40) en Elise Boekestijn (34) zijn er om ze bij te scholen. Iets wat ze vanaf maart doen in het Naaldwijkse Tramhuisje - dat eerder een moskee was. Je kunt er ook aan ‘Je moeder’ nippen.

24 december